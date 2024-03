Wielki sukces polskiego kurortu. Znalazł się wśród stu najwspanialszych plaż świata

Wielkim sukcesem polskiego kurortu jest fakt, że jego wybrzeże znalazło się w zestawieniu 100 najpiękniejszych plaż świata. Choć Polska nie uchodzi za mekkę turystów, a Morze Bałtyckie to nie ciepły Ocean Indyjski, to jednak daliśmy radę. Choć daleko nam do miejsc na podium, sam fakt zaistnienia w pierwszej setce jest powodem do dumy.