Niezwykłe miasto na styku kontynentów. Lot z Polski trwa tylko 2,5 godziny

Dzień 4. Nie zapomnij o orientalnych korzeniach miasta

Po trzech dniach zwiedzania europejskiej części Stambułu czas na krótką wycieczkę do azjatyckiej części miasta. Najłatwiejszym sposobem na dostanie się tam jest skorzystanie z promu. Po ok. 20 minutach rejsu z Karaköy przez Cieśninę Bosfor dotrzesz do Kadıköy, jednej z najstarszych dzielnic Stambułu. To jedno z najlepszych miejsc w mieście do zasmakowania lokalnych przysmaków, zakupów, a także spaceru i odpoczynku w jednym z wielu parków.