Surrealistyczna podróż do piekła na Ziemi

Czym jest Dallol?

Dallol to geotermalne cudo natury, które powstało w wyniku działalności wulkanicznej pod powierzchnią ziemi. Znajduje się w jednym z najniżej położonych miejsc na Ziemi, ok. 130 m poniżej poziomu morza. Depresja Danakilska jest jednym z najgorętszych rejonów na świecie, a Dallol to jej serce. Miejsce, gdzie średnie roczne temperatury dochodzą do 34-35 st. C, a w lecie mogą przekroczyć nawet 50 st. C, co czyni je absolutnym rekordzistą pod względem upałów.