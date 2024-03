Tłumu turystów tam nie zastaniesz. Najpiękniejsze wyspy świata

Bezpośrednio z Polski na Cabo Verde dolecieć można jedynie z biurem podróży. Lot do miasta Praia trwa ponad osiem godzin i kosztuje - jeśli trafimy na dobrą okazję - 2,5 tys. zł. Lotem łączonym z dwiema przesiadkami (Bruksela, Bandżul) można dolecieć już od 185 euro w jedną stronę (ok. 800 zł). Niestety łączny czas podróży to często ponad 30 godzin.