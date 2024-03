Polskie miasto czeka najazd brytyjskich turystów. Szaleństwo w sieci

Przypomnijmy, że Małopolska w 2023 r. przyciągnęła rekordową liczbę turystów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, województwo odwiedziło ok. 20,8 mln turystów. Oznacza to wzrost o aż 23 proc. w stosunku do roku poprzedniego.