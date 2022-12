Wielkie Jezioro Ałmatyńskie. Lazurowa perła Kazachstanu

Jak dostać się na miejsce?

Wujek Google pokazuje 32 km z centrum Ałmaty do samego jeziora. Przekłada się to na prawie godzinną jazdę samochodem. Istnieje kilka sposobów dostania się na miejsce. Najwygodniejszym jest po prostu złapanie taksówki za pomocą popularnej w Kazachstanie aplikacji Yandex (rosyjska wersja Ubera). Oczywiście to najdroższa opcja - warta 6 tys. tenge za kurs w jedną stronę. Inną, bardziej sensowną, jest przedostanie się poza obszar miejski. Z Parku Prezydenckiego (Тұңғыш Президент Паркі, koordynaty 43.1934222,76.8850705,16.87) kursują autobusy linii 28 do oddalonej o 30 minut wsi Kokszoky (Кокшокы). Bilet powinien kosztować 150-200 tenge, czyli nie więcej niż 2 polskie złote. Witamy w Kazachstanie, gdzie ceny bardzo umilają podróżowanie.