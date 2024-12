To pierwsze takie miejsce w Polsce. Na świecie jest ich tylko pięć

Przy ulicy Marszałkowskiej 83 otwarto pierwsze w Polsce QueerMuzeum . Jak opisują jego twórcy, to "założona oddolnie, otwarta przestrzeń spotkań z historią osób i społeczności LGBTQ+".

W obiekcie można zobaczyć wystawę "Oś czasu", czyli opowieść o społeczności LGBTQ+ zaczynająca się w 1559 r. i kończąca się dopiero w XXI wieku. Historia ta opisana jest na ścianach muzeum, co, jak podkreślają jej organizatorzy, pozwala w pełni wykorzystywać niewielką przestrzeń placówki. W ramach wystawy prezentowane są wydruki eksponatów, oryginały pism, a także umieszczone w gablotach artefakty i nagrania audio iwideo.

Oprócz tego w nowym muzeum można też podziwiać sześć artefaktów przekazanych do zbiorów Archiwum Lambdy Warszawa / QueerMuzeum w ostatnich latach.

To ręcznie robione czasopismo "Efeb Polski" z 1956 r.; pierwszy numer "Biuletynu" Andrzeja Selerowicza (1983 r.), akt nominacji poselskiej Anny Grodzkiej (2011 r.), pieczęć pierwszej litewskiej organizacji lesbijskiej "Sappho" (1995 r.) oraz zniszczone w 2016 r. drzwi do siedziby Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Ponadto w muzeum znajduje się też ekspozycja prezentująca historyczne przypinki.

- To przestrzeń pełna miłości, pamięci i dumy, w samym sercu Warszawy. Muzeum to nie tylko miejsce pamięci, ale również badań nad przeszłością i przyszłością – mówią o muzeum twórcy.

Obecnie w QueerMuzeum przy Marszałkowskiej można podziwiać 150 eksponatów , jednak 27 grudnia planowane jest otwarcie dla publiczności archiwum znajdującego się na pierwszym piętrze, w którym jest ponad 100 tysięcy różnych artefaktów. To dokumenty, pamiątki czy przedruki otrzymane od prywatnych osób.

QueerMuzeum w Warszawie powstało z inicjatywy Lambdy Warszawa, czyli najstarszej organizacji LGBTQ+ w Polsce , która zajmuje się działalnością społeczną i pomocową. To właśnie ten podmiot prowadzi placówkę, jednak działa ona w miejskim lokalu, a miasto Warszawa przekazało 150 tys. złotych na jej prowadzanie .

Muzeum jest otwarte w grudniu 2024 r. i styczniu 2025 r. we wtorki od godz. 16:00 do 20:00 i niedziele od godz. 12:00 do 16:00.