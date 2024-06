Nad Bałtyk czy na Kretę? Ceny mówią same za siebie

Czy ceny rosną w takim tempie we wszystkich krajach Europy? Okazuje się, że nie. Od kilku lat, tuż przed sezonem wakacyjnym regularnie spędzamy tydzień albo półtora na jednej z greckich wysp. Santorini czy Kreta to miejsca które można znaleźć w ofertach wielu biur podróży, ale my od dawna podróżujemy wyłącznie na własną rękę. Oczywiście wiąże się to także z indywidualnym planowaniem wyjazdowego budżetu, więc dokładnie wiemy, co ile kosztuje.