Tunel z Wrocławia do Pragi. Afera na budowie

Według drogowców prace przy budowie dwóch tuneli na ostatnim brakującym odcinku drogi ekspresowej S3 zostały ukończone w 97 proc. Trasa pozwoli znacznie szybciej dotrzeć turystom z Wrocławia do Czech, w tym do Pragi. Otwarcie planowane jest na początku wakacji, ale... jest afera. W Czechach wciąż nie może ruszyć budowa przedłużenia S3. I na razie nic nie wskazuje na to, by inwestycja przyspieszyła.