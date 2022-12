Tromsø - piękne i dzikie miasto. Mówią, że to wrota do Arktyki

Norwegia to niesamowity kraj, w którym bardzo łatwo się zakochać, jednak trochę trudniej do niego regularnie wracać. Często ze względu na niemałe koszty podróżowania po nim. Mój pierwszy norweski kierunek - arktyczny archipelag Svalbardu - był wyprawą, do której należało się prawdziwie przygotować. Logistyka, zakupy prowiantu, rozpisywanie budżetu, konsumowały niemało czasu. Planowanie to także piękna część podróżowania i poznawania świata. Czasami, jednak gdy nasze życia stają się coraz bardziej intensywne, pełne nie tylko wyjazdów, ale i pracy oraz prywatnego życia, marzymy o tym, aby oddać komuś organizację i cieszyć się tym, co zastane na miejscu.