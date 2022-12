Pociągiem z Polski za granicę. Dokąd można się wybrać i za ile?

Choć to nie połączenie bezpośrednie, to warto dodać, że od 11 grudnia br. PKP Intercity wprowadza trasę Kraków-Wilno-Kraków. Podróżni będą zmuszeni do jednej przesiadki. Dzięki współpracy PKP Intercity z kolejami litewskimi LTG Link, uzgodnione zostało obustronne skomunikowanie na stacji Mockava, pomiędzy pociągiem IC "Hańcza", a pociągiem LTG Link relacji Wilno-Mockava-Wilno. Bilet z Krakowa do Wilna kosztuje 140 zł a z Warszawy 115 zł.