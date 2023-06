Zapomnij o Krupówkach i Gubałówce. Magiczna strona Zakopanego

Sztuka w Zakopanem. Ludzie i miejsca, które warto znać

Dopijamy grzańca i na chwilę wpadamy do położonej tuż obok, w tym samym kompleksie, galerii sztuki. Galeria Yam to jedno z ostatnich miejsc w Zakopanem, w którym poznacie i - jeśli będzie taka wola - zakupicie sztukę, nie tylko lokalną. To też miejsce, które jest świetnym zaczynem do poznania miasta. Warto odbyć tutaj kilka rozmów, zanim ruszymy dalej.