Zaskakujące dane z Zakopanego. Nawet przed pandemią nie było takiego boomu

Baza noclegowa w Zakopanem dużo większa niż mówią dane

Zdaniem ekspertów, miejsc noclegowych w Zakopanem jest dużo więcej niż podają oficjalne dane. - Szacuje się, że w tzw. szarej strefie jest trzy razy więcej obiektów – ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, cytowany przez "Gazetę Krakowską". - To są podmioty, które nie płacą podatków, nie odprowadzają opłaty klimatycznej. I tu mówimy zarówno o obiektach, które liczą 100 pokoi, jak i o poddaszu u gaździny dla dwóch osób. To niestety proceder spotykany we wszystkich gminach podhalańskich, choć w Zakopanem jest on spotykany na mniejsza skalę niż np. w sąsiednim Kościelisku. Według naszych szacunków tam jest zdecydowanie gorzej jeśli o to chodzi - dodaje.