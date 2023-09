Białe miasteczka Apulii. Przykuwają uwagę już z daleka

Alberobello

Trulli rozsiane są po całej Valle d’Itria, ale to w Alberobello jest ich najwięcej, bo ponad 1400! Apulia jest zresztą jedynym miejscem na świecie, w którym można zobaczyć takie niezwykłe domy. Według niepotwierdzonych źródeł, trulli pojawiły się na tych terenach jeszcze w XV w., by mieszkańcy… nie musieli płacić podatków. Ówczesne Królestwo Neapolu pobierało opłaty za każdy nowo wybudowany, murowany dom, więc trulli były zazwyczaj budowane z lokalnego wapienia na planie koła, bez żadnej zaprawy. Dach układany był w kształcie stożka z kamieni, co sprawiało, że był łatwy w demontażu. W przypadku wizyty urzędników, taki dach można było szybko rozebrać, przez co domy sprawiały wrażenie niedokończonych.