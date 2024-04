Hiszpańska awangarda. Słoneczny wypad do miasta artystów

Bilbao mocno stawia na rozwój kultury. Azkuna Zentroa to centrum kulturalno-rozrywkowe, które powstało w dawnym magazynie wina. Na ogromnej przestrzeni mieszczą się sale wystawowe, kino, centrum sportowe oraz biblioteka. To wyjątkowe miejsce na mapie miasta ma pełnić też funkcję integracyjną - zbliżać do siebie różne pokolenia i zachęcać do wspólnego spędzania czasu.