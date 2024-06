Idealne miasto na city break. Loty z Polski od 49 zł

Można powiedzieć, że fika to szwedzki sposób na życie w duchu slow - w końcu chodzi o to, by niespiesznie celebrować tą chwilę oraz docenić to, co mamy dookoła - miejsca, ludzi, którzy nas otaczają, małe radości. To zdecydowanie jedna z naszych ulubionych szwedzkich tradycji!