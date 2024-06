Malowniczy zakątek Chorwacji. Idealny na wakacyjny wypoczynek

To jeden z najpiękniejszych regionów Chorwacji! Zachwyca swoim malowniczym krajobrazem, wyjątkowymi zabytkami, bogatą historią oraz świetnie przygotowaną infrastrukturą turystyczną. To wszystko sprawia, że wypoczynek na półwyspie Istria przypadnie do gustu zarówno tym, którzy preferują błogie lenistwo na plaży, jak również amatorom aktywnego spędzania czasu.