Niezwykła w wyspa w Europie. Zachwyt na każdym kroku

Wybuchowa sycylijska natura

To najwyższy i najbardziej aktywny wulkan w Europie. Monumentalna Etna liczy ok. 3,3 tys. metrów wysokości, choć ta wartość zmienia się ciągle pod wpływem kolejnych erupcji. A tych jest naprawdę sporo! Według mitologii w kraterze Etny miała się mieścić nawet kuźnia Hefajstosa. Dziś to popularny cel wycieczek. By dotrzeć na wulkan, wystarczy w Rifugio Sapienza wsiąść do kolejki linowej, która zawiezie nas na wysokość ok. 2,5 tys. metrów. Od górnej stacji kolejki do punktu widokowego, który znajduje się mniej więcej 400 metrów wyżej, można dotrzeć pieszo lub specjalnymi jeepami. Dalsza wędrówką prowadzona jest już pod okiem przewodników, którzy prowadzą chętnych na wygasłe kratery Etny. Przy bezchmurnej pogodzie ze szczytu wulkanu rozpościera się zapierająca dech panorama wyspy.