Omijane miasto w Chorwacji. Zachwyca szczególnie zimą

Główne wydarzenia związane z celebracją adwentu odbywają się na centralnym placu miejskim. Na co dzień to ulubione miejsce spotkań mieszkańców, które tętni życiem o każdej porze dnia i nocy. Liczne restauracje, kluby i klimatyczne kafejki zachęcają do spędzania czasu ze znajomymi. Na Placu Bana Josipa Jelačicia co roku ustawiana jest największa choinka w Zagrzebiu. Wokół niej rozkładają się liczne stragany, na których można kupić ręczne wyroby czy lokalne przysmaki, a wszystkiemu towarzyszy charakterystyczny aromat grzanego wina. Na stoiskach często przewijają się lukrowane czerwone ciastka, wykonane z masy piernikowej - bogato zdobione licitari najczęściej mają kształt serduszka i są symbolem Zagrzebia.