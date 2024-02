Perełka idealna na urlop o każdej porze roku. Dolecisz w niecałe 4 godziny

Zostawiamy za sobą Plaza del Triunfo, by skierować się w stronę innego słynnego placu. Położony w parku Marii Luizy rozległy plac Plaza de Espana został wybudowany z myślą o gościach, którzy przybyli do Sewilli na wystawę iberoamerykańską w latach 20-tych XX wieku. Imponujących rozmiarów Pawilon Hiszpański przykuwa wzrok swoją wyjątkową architekturą - budynek zdobią m.in. płytki azulejos. Atrakcją jest także przebiegający przez plac niewielki kanał wraz z urokliwymi mostkami. Można nawet wypożyczyć łódeczkę, by go przepłynąć!