Najlepszy kierunek na lato 2024. Zaskakujący wybór?

Hiszpańska Marbella numerem jeden w rankingu

Numerem jeden rankingu European Best Destinations 2024 została hiszpańska Marbella. Przypomnijmy, że w 2023 r. padł rekord w przyjazdach polskich turystów do Hiszpanii. Ich liczba osiągnęła blisko 1,9 mln. To historyczny wynik. Dla porównania do Chorwacji wybrało się niewiele ponad milion rodaków, a do Turcji - 1,5 mln.