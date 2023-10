Polacy jeżdżą tam latem. Jesienią jest o wiele piękniej

Chorwacja większości z nas kojarzy się z wakacyjnym wypoczynkiem na słonecznym wybrzeżu. Ale gdy już minie sezon wakacji letnich, a chorwacka riwiera powoli zaczyna pustoszeć, termometry ciągle wskazują naprawdę przyjemną temperaturę. Ten czas to idealna pora na tzw. city break. To doskonały moment, by odwiedzić jedno z najpiękniejszych miast w Dalmacji, Split.