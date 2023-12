Wyspa idealna o każdej porze roku. Pewna pogoda i mnóstwo atrakcji

Teneryfa, największa wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich zachwyca swoją różnorodnością i klimatem. Północ to przede wszystkim bujna zieleń i fantastyczne krajobrazy ze szczytem Pico del Teide na czele. Na południu czekają liczne plaże (głównie wulkaniczne) oraz wakacyjne kurorty. Ta wspaniała natura zachęca do aktywnego spędzania czasu i zaplanowania trekkingu na szczyt wulkanu czy pieszej wyprawy, by zobaczyć imponujące klify Los Gigantes.