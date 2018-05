Sardynia. Szmaragdowa wyspa

Turkusowe morze, urokliwe miasteczka, pyszna kuchnia, romantyczne zachody słońca, przepiękne plaże i dzikie flamingi. Czy to nie tak brzmi idealny pomysł na podróż poślubną? Tym czarującym miejscem jest włoska wyspa Sardynia.

Wyspa wiecznego słońca

Sardynia jest po Sycylii drugą pod względem wielkości włoską wyspą. Wyróżnia się skalistymi wybrzeżami, piaszczystymi plażami, turkusowym kolorem wody i wiecznie zieloną roślinnością. Czy to nie wspaniały krajobraz na sesję poślubną? Jeśli jesteście wielbicielami włoskich smaków, na miejscu macie możliwość zasmakowania prawdziwej regionalnej kuchni. Langusty, kraby, kalmary, małże czy zupy rybne to tylko niektóre z przysmaków występujących na tej słonecznej wyspie. Jednakże to nie owoce morza stanowią lokalne specjały – Sardyńczycy jadają głównie pieczone mięsa, warzywa i ser pecorino, a wszystko popijają czerwonym winem.

Punkty na mapie

Atrakcji na Sardynii jest mnóstwo i z pewnością każdy z przyjezdnych znajdzie coś, co go szczególnie zainteresuje. Porty, miasteczka, plaże, historyczne pozostałości, zabytki, a może parki narodowe? Wybierać można do woli! Na pewno nie powinno się przeoczyć zjawiskowej jaskini Grotte di Nettuno, która znajduje się w odległości 25 km od miasta Alghero. Jaskinia ma około 4 km długości, z czego turystom udostępniono 580 m. Do groty dostać można się na dwa sposoby: statkiem wycieczkowym od strony morza lub schodząc po 656 schodach wiodących ze szczytu 110-metrowego klifu Capo Caccia.