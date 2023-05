Sealand, najmniejsze "państwo" świata

Sealand został założony na platformie przeciwlotniczej Fort Roughs, i mieści się ok. 11 km od wybrzeża Harwich we wschodniej Anglii. Znajduje się na wodach międzynarodowych, co oznacza, że nie obowiązuje go brytyjskie prawo, nie przeszkodziło to jednak władzy Sealandu nadawać radio właśnie na brytyjskich falach.