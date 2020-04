Sindbad wznawia połączenia. Pierwszy kierunek: Niemcy

Pierwsze przejazdy już w kwietniu

W ostatnim tygodniu kwietnia zaplanowano 5 specjalnych kursów z Niemiec do Polski, relacji Kolonia – Kraków (25, 27 i 30 kwietnia) i Stuttgart – Kraków (27 i 30 kwietnia).

W przypadku połączeń, które będą obowiązywać do końca maja (wtedy ma nastąpić aktualizacja rozkładu jazdy), pojawiły się następujące trasy: Przemyśl – Hamburg oraz Bremen – Przemyśl, Przemyśl – Aachen – Przemyśl, Przemyśl – Stuttgart – Przemyśl, Olsztyn – Bremen – Olsztyn, Olsztyn – Stuttgart – Olsztyn, Olsztyn – Aachen – Olsztyn, Przemyśl – Monachium – Przemyśl.

Pasażerowie będą poddani kwarantannie

• przy zakupie biletu klient zobowiązany jest podać swój numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, w razie konieczności kontaktu w związku z ewentualnymi zmianami w realizacji kursu,

• do czasu zniesienia restrykcji dot. zachowania dystansu społecznego, gwarantujemy pasażerom podwójne miejsce siedzące w autokarze, ponadto pierwszy rząd za kierowcą pozostaje niedostępny dla pasażerów,

• każdy pasażer ma bezwzględny obowiązek posiadania i podróżowania w maseczce ochronnej,

• pasażer, u którego widoczne będą objawy takie jak wysoka temperatura, kaszel, duszności, nie będzie mógł korzystać z przejazdu,

• na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące do rąk,

• każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się (przed podróżą) z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (do 3 maja obowiązuje 14-dniowa kwarantanna),

• po każdym kursie autokary podlegają dezynfekcji specjalnymi środkami na bazie alkoholu, a po powrocie na bazę, pojazdy są dodatkowo kompleksowo ozonowane.