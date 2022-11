Siostry Bohosiewicz na Bali. "To jest jakiś obłęd"

Maja szczegółowo zdała relację z pierwszej nocy na Bali. Jeszcze przed wejściem do apartamentu siostry zachwyciły się widokiem hotelowego basenu. "To jest cudne, o wow!" - mówią na instagramowym stories. Zdradziły także, że z lotniska do hotelu jechały dwie godziny. To dużo zważywszy na to, że odległość to 37 km. "Jak z Żor do Katowic" - dodaje Maja, ale Sonia poprawia ją, że ta polska trasa jest jednak trochę dłuższa.