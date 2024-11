Skąd się biorą dziury w serze? Zaskakujące muzeum na Podlasiu

Co to bar mleczny? Dorośli nie muszą wcale zastanawiać się nad odpowiedzią. Gorzej z wiedzą najmłodszych turystów, którzy może nie mieli okazji odwiedzić kultowych miejsc, cieszących się popularnością zwłaszcza w PRL-u (choć oczywiście i dziś można jeszcze znaleźć je w wielu polskich miastach). Chętni mogą zajść do muzealnego "Baru mlecznego", w którym są prezentowane fragmenty komedii z czasów, kiedy mleko i jego przetwory stanowiły element polityki państwa.