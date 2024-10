Rewolucja w Zakopanem. Turyści czekali na to od lat

- Jeżeli robimy parking, to prowadzi do niego droga. Jeżeli robimy park, to prowadzi do niego chodnik. Jeżeli robimy miasteczko komunikacyjne, to powinna do niego prowadzić ścieżka rowerowa - mówi Zbigniew Szczerba, radny Zakopanego, cytowany przez "Gazetę Krakowską" - Pierwszy raz dowiaduję się, że miasteczko rowerowe ma powstać przy ul. Zamoyskiego. Żałuję, że nie ma dyskusji w gronie Rady Miasta o tym. Będzie miasteczko rowerowe bez dojazdu. Nie ma żadnej ścieżki rowerowej, która tam prowadzi. Rower trzeba będzie przeprowadzić, żeby na nim pojeździć - dodaje radny.