Skandal na lotnisku w Chicago. Śmierć owczarka niemieckiego pozostawionego przez kilka dni bez jedzenia i picia

Do niedopuszczalnej sytuacji doszło na lotnisku w Chicago. Psy miały zostać pozostawione bez należytej opieki przez trzy dni. W wyniku okrucieństwa i zaniedbań jedno zwierzę zmarło. Kolejne psy zostały przekazane do schronisk.

Jak podaje amerykańska policja, psy miały dotrzeć na terytorium USA 28 sierpnia. Do 1 września przebywały w specjalnym magazynie, jednak nie zaopatrzono je w jedzenie oraz wodę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie przekazano ich właścicielom, ponieważ nie dysponowali odpowiednimi dokumentami szczepień. Chicago Animal Care and Control zaopiekowało się dwoma z siedemnastu zwierząt, pozostałe psiaki trafiły do innych schronisk.