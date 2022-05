Skandal podczas lotu z Rzeszowa. Steward pił alkohol na pokładzie samolotu

"Nie mów nikomu, ale ja też się napiję" - tak miał powiedzieć steward do jednego z pasażerów, po czym wypił buteleczkę Jacka Danielsa, a następnie wina - informuje "The Sun". Pasażer zrobił kilka zdjęć i nagrał nieodpowiedzialnego stewarda, a ten na koniec pokazał środkowy palec. - Co on sobie myślał? - mówił pasażer w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.