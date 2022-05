Zrobił psikusa pasażerom. Niektórzy spanikowali

Jak przyznał, umieszczenie 14 liter o wymiarach 8 m na 3 m kosztowało go 4000 funtów. Dodał też, że udało mu się uzyskać pozwolenie na to, by napis został tam były tam przez sześć tygodni, więc "jeśli lecisz do Gatwick, wyjrzyj przez lewe okno, powinieneś je zobaczyć ok. 90 sekund przed lądowaniem" - powiedział Fosh.