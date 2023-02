Skarżą się na bobry. Zdaniem parku narodowego nie ma powodów do niepokoju

Bobry nie są rodzimym gatunkiem w Ojcowskim PN. Zostały tam sprowadzone w latach 80. w ramach ogólnopolskiego programu ochrony bobra w dorzeczu górnej Wisły. Mieszkańcy sąsiadujących z parkiem miejscowości zwracali już wcześniej uwagę na to, że kiedy zwierzęta budują tamy, to niektóre łąki zamieniają się w jeziora, co uniemożliwia koszenie. Teraz mają jeszcze większe obawy, bo tamy w połączeniu z wiosennymi roztopami, mogą doprowadzić do podtopień.