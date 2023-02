Co można robić, a co jest zakazane w polskich parkach narodowych?

Parki narodowe to wyjątkowe miejsca na mapie naszego kraju. Cel ich powstania to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej ochrony skarbom przyrody. Są one otwarte dla turystów — każdy z nas może do nich wejść i podziwiać wyjątkowe zasoby, ale trzeba pamiętać o obowiązujących ograniczeniach. Jest ich całkiem sporo, a wszystko po to, aby te wyjątkowe tereny przetrwały jak najdłużej oraz mogły cieszyć oczy i zmysły kolejnych pokoleń.