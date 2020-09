Sławno. Przy kościele zapadła się ziemia. Odkryto tam tajemniczą kryptę

Tajemnicza krypta w Sławnie w gminie Kiszkowo została odkryta przez przypadek. Pracownicy firmy budowlanej znaleźli ją ok. dwa m od bocznej kaplicy , w której pochowano członków rodziny Węsierskich.

W krypcie może być trumna z ciałem

Póki co, teren zapadliska został zabezpieczony w celu przeprowadzenia dalszych badań. Głębokość krypty można szacować na ok. 2 m. Natomiast jej szerokość i wysokość to kolejno 2 i 1,5 m długości.