Małopolska. Niezwykłe znalezisko w Biskupicach

Biskupice - znaleziska w jamach

"Odkryte przez nas fragmenty ceramiki zdobione są ornamentem plastycznym oddającym wystylizowany zarys ludzkiej twarzy. Na czole widoczne są dwa guzy przywodzące na myśl rogi" - powiedziała "PAP" kierowniczka prac terenowych Marta Korczyńska z Instytutu Botaniki PAN. Na naczyniu widoczne są m.in. oczy i nos. Zachowany fragment ma ok. 10 cm szerokości. Zdaniem archeologów to najprawdopodobniej zniszczona misa, której funkcja mogła być związana z ówczesnymi wierzeniami.

Biorący udział w badaniach prof. Marek Nowak z Instytutu Archeologii UJ w Krakowie uważa, że tego typu zabytek to dowód świadczący o kontaktach mieszkańców osady z ludźmi zamieszkującymi niegdyś rejon dzisiejszych Węgier i Słowacji. Wskazują na to inne znaleziska - wyroby wykonane z obsydianu – surowca, który w pradziejach nie był eksploatowany na obszarze dzisiejszej Polski. To szkliwo wulkaniczne o czarnej i lśniącej powierzchni.

W podobnych jamach archeolodzy znaleźli do tej pory ponad 3 tys. zabytków, w tym krzemienne i obsydianowe narzędzia i rdzenie, czyli bloki kamienia służące do odbijania odłupków i wiórów, z których następnie formowane były narzędzia. Wyroby te służyły jako skrobacze do skór, narzędzia do obróbki drewna i kości oraz zbrojniki do sierpów.