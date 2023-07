Słoneczne Rodos. Za co Polacy tak pokochali grecką wyspę?

Polacy uwielbiają Grecję, a jednym z bardziej pożądanych wyjazdowych kierunków jest – należąca do archipelagu Dodekanez, położona na styku dwóch kontynentów: Azji i Europy oraz między dwoma morzami: Śródziemnym i Egejskim – czwarta co do wielkości grecka wyspa Rodos. Raz, że to miejsce idealne dla rodzin, grup przyjaciół, par oraz samotnie podróżujących. A dwa, że ma wiele do zaoferowania, i to zarówno w kwestii aktywnego, jak i bardziej stacjonarnego wypoczynku.