Słowacka zima pozytywnie zaskoczy całą rodzinę – gdzie na narty z dziećmi?

Słowackie kurorty niczym nie ustępują tym we Włoszech czy Austrii, a są od nich tańsze i przede wszystkim – znajdują się dużo bliżej. To szczególnie ważne, gdy na zimowe ferie wyjeżdżasz z dzieckiem, a co za tym idzie – chcesz spakować wszystko, co niezbędne, i jak najbardziej skrócić czas poświęcony na dojazd. Co więcej, w słowackich ośrodkach narciarskich na dzieci czeka cała masa atrakcji! To właśnie tu znajduje się bowiem druga co do wielkości dziecięca strefa narciarska w Europie. Niezależnie od tego, czy twoje pociechy już całkiem nieźle radzą sobie na stoku, czy też dopiero będą stawiać na nim pierwsze kroki i potrzebują bezpiecznego, wydzielonego miejsca do nauki – tuż za polską granicą znajdziesz na to doskonałe warunki.