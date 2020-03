Sopot chce chronić łabędzie i mewy. Rozpoczęli akcję #nieschlebiajmi

W Sopocie chcą uświadamiać mieszkańców oraz turystów, by nie dokarmiali łabędzi czy mew. Dlaczego? Bo mogą je zabić. Miasto rozpoczęło właśnie kampanię edukacyjną.

#nieschlebiajmi - to hasło i oficjalny hasztag akcji sopockich urzędników. Jak informują, każdego roku w wyniku szkodliwego dokarmiania pieczywem łabędzie i mewy zmagają się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Zła dieta prowadzi bowiem do kwasicy, chorób nerek i zatruć. Ale to nie wszystko. Skutkiem jedzenia chleba może być też tzw. anielskie skrzydło, czyli deformacja, która uniemożliwia łabędziom latanie.