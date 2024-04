Spędź najbliższe dni wolne pod palmami BEZ opuszczania Polski! Majówka i czerwcówka w Binkowski Resort

Przed nami dwa długie weekendy: majówka i czerwcówka (która w tym roku także zaczyna się w maju). Wystarczą dwa dni urlopu, by cieszyć się dziewięciodniowymi wakacjami na przełomie kwietnia i maja (27.04-5.05) i wolny piątek po Bożym Ciele, by zyskać czterodniowy weekend na przełomie maja i czerwca (30.05-2.06). Kalendarz w tym roku sprzyja miłośnikom długich weekendów i daje duże pole do wyjazdowych popisów.