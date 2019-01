"Spektakularne" odkrycie na Antarktydzie. Okazało się fikcją

Wydłużone czaszki wciąż fascynują naukowców. Były oznaką najwyższego statusu społecznego. Najstarsze tego typu artefakty odnaleziono w jaskini Shanidar w Iraku. Kilka lat temu świat zelektryzowało odkrycie ich na Antarktydzie.

W 2014 r. media pisały o odkryciu trzech wydłużonych czaszek na Antarktydzie. Podkreślano, że to przełomowe znalezisko, bo przecież sądzono, że po raz pierwszy człowiek dotarł na biegun południowy w 1820 r. Jak to więc możliwe, że znaleziono szczątki w takim miejscu? Czy to odkrycie zmieniło spojrzenie na historię ludzkości?