Niezidentyfikowany, tajemniczy obiekt na Antarktydzie. Jest kilka teorii

Lądowisko dla UFO, baza wojskowa czy historyczne miasto przykryte warstwą lodu? Pewien bloger odkrył tajemniczy obszar na Antarktydzie.

Ten tajemniczy, niezidentyfikowany dotąd obszar, który ciągnie się na obszarze ponad kilometra, zaintrygował również wielu internautów, którzy zastanawiają się, co wystaje ze śniegu i dlaczego się tam znajduje?

Jedni snują teorie, że jest to najprawdopodobniej lądowisko dla UFO, inni sugerują, że jest to ogromny schron dla elit. Ale pojawiają się również teorie, że jest to tajna baza wojskowa, a może historyczne miasto, które zostało przykryte lodową pokrywą i wraz z ociepleniem klimatu wyłania się spod lodu?