Śpisz podczas lotu? Lepiej nie rób tego przy starcie i lądowaniu samolotu

Dla niektórych pasażerów startowanie i lądowanie samolotu to najgorsze chwile podczas rejsu. Zazwyczaj to ta grupa osób po prostu stara się przetrwać te dwa momenty, ratując się snem. Okazuje się jednak, że nie jest to najlepszy pomysł.



Podczas startu i lądowania samolotu lepiej nie spać (123RF)

Sen podczas lotu może być bardziej szkodliwy niż przypuszczasz. Czasami jednak jest nam trudno go przezwyciężyć. Zwłaszcza, jeśli mamy lot skoro świt lub w późnych godzinach wieczornych. Większość pasażerów zapada w sen dopiero, kiedy samolot osiągnie odpowiednią wysokość, ale zdarzają się też tacy, którzy zdążą zasnąć nim samolot oderwie się od ziemi. Niestety w tym drugim przypadku można sobie poważnie zaszkodzić.

Dlaczego lepiej nie spać podczas startu i lądowania samolotu? Portal medyczny Medline Plus opublikował informacje, z których wynika, że spanie w trakcie startu i lądowania samolotu może mieć wiele negatywnych skutków dla naszego organizmu, w tym może doprowadzić do stałych uszkodzeń słuchu. Przyczyną jest szybka zmiana ciśnienia. Prowadzi ona do powstawania próżni w trąbce Eustachiusza, która sprawia, że uszy są zatkane i zaczynamy czuć się źle. Uszy mogą się zablokować, może to doprowadzić do zawrotów głowy, a w najgorszym przypadku krwotoku z nosa i utraty słuchu.

Dlatego lepiej nie ucinajmy sobie drzemki w tych dwóch momentach, tylko żujmy gumę lub popijajmy wodę, aby zredukować próżnię i pozbyć się nieprzyjemnego uczucia zatkania uszu.

