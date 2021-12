Śpiulkolot. LOT robi real-time markieting na Młodzieżowym Słowie Roku

Co to jest śpiulkolot?

Niektórzy zastanawiają się, co to właściwie znaczy śpiulkolot? Spieszymy z wyjaśnieniem. To żartobliwe słowo oznaczające sen, czynność spania czy samo udanie się do sypialni. Jest pozytywne i budzi same dobre skojarzenia. Z jednej strony odnosi się do potocznego słowa "śpiulkać", a z drugiej do memu, przedstawiającego urocze pieski w wymyślnych, miękkich pojazdach.