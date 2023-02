Split wprowadził nowe przepisy. Za chodzenie w bikini grozi 150 euro kary

150 euro za bikini i picie alkoholu

W efekcie można się spodziewać, że tego lata na ulicach starego miasta nie zobaczymy turystów w strojach kąpielowych, bo grozi za to aż 150 euro (ok. 700 zł) kary. Warto wspomnieć, że takie zasady obowiązują od 2020 roku, ale grzywna była nieco niższa, bo wynosiła tysiąc kun (ok. 615 zł).