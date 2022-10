Turystom grozi więzienie. Trudno uwierzyć, co zrobili w Koloseum

Zagraniczni turyści na swoim chuligańskim zachowaniu zostali przyłapani przez funkcjonariuszy sił porządkowych w sierpniu. Teraz grozi im proces. Jak informują lokalne media, prokurator z Rzymu zdecydował o postawieniu cudzoziemcom zarzutów z paragrafu, w którym mowa jest o karze za zniszczenie i oszpecenie dóbr kultury i krajobrazu. Kara - jaką za to przewidziano - to od dwóch do pięciu lat więzienia.