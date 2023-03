Ukryta perła najtańszej riwiery Europy. Rajskie plaże i boska woda

To od lat jedno z najczęściej wybieranych przez Polaków miejsc na wakacje. Kusi pięknymi piaszczystymi plażami oraz bardzo konkurencyjnymi cenami, którym zawdzięcza określenie "najtańsza riwiera Europy". Bułgaria to jednak nie tylko słynne Złote Piaski czy Słoneczny Brzeg, ale też rzadziej odwiedzane kurorty. Zapraszamy do niedocenianej perełki wybrzeża Morza Czarnego.