Sprzyjające warunki w Tatrach. Widmo Brockenu zachwyca internautów

Zobaczyć swój cień w tęczowej obwódce? Dla niektórych atrakcja i pamiątka z wakacji, dla innych… spotkanie ze śmiercią. W Tatrach panują teraz bardzo dobre warunki, żeby uwiecznić widmo Brockenu. Internauci w mediach społecznościowych chwalą się zdjęciami ze słynnym zjawiskiem.

Widmo Brockenu, zwane inaczej mamidłem górskim, jest zjawiskiem optycznym, które można zaobserwować w wyższych górach, w momencie, gdy znajdujemy się na linii pomiędzy słońcem a mgłą. Możemy wtedy zobaczyć własny cień na znajdującej się poniżej chmurze. Gdy mamy szczęście jest on otoczony tęczową obwódką, tzw. glorią. Widmo Brockenu nie zawsze jednak musi charakteryzować się tęczową "aureolą". Pojawia się ona wówczas, gdy dochodzi do załamania promieni słonecznych na kroplach wody, z których się one składają.