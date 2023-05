Stali dwie godziny w kolejce. "Chyba pół Polski zjechało dzisiaj"

Tłumy były tak ogromne, że placówka zamieściła ostrzeżenie w swoich mediach społecznościowych. "Kochani planując wizytę w Orientarium ZOO Łódź bierzcie pod uwagę, że czas oczekiwania na wejście do ZOO to około dwie godziny. Pracują wszystkie nasze kasy i biletomaty, staramy się jak tylko możemy uławiać wam wizytę u nas. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo. Do waszej dyspozycji są ochroniarze oraz służba informacyjna. Słuchajcie ich próśb i komunikatów" - napisano na Facebooku.