Mamy powody do dumy. Polska atrakcja numerem jeden na świecie

- Cieszymy się, że nasze Orientarium jest doceniane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie – powiedział Arkadiusz Jaksa, prezes Orientarium ZOO Łódź. – To już kolejna nagroda, jaką możemy się pochwalić w ostatnim czasie. Mamy nadzieję, że to prestiżowe wyróżnienie okaże się magnesem dla zagranicznych turystów i zachęci ich do odwiedzenia Orientarium.